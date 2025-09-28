Британский журналист восхитился Россией: он перечислил, в чем проигрывает Лондон

Британский журналист побывал в России и не смог сдержать восхищенных комментариев. Обозреватель английского журнала Spectator Джеймс Делингпол в своей публикации выразил восхищение сразу несколькими моментами, которые его поразили в российской столице.
В первую очередь журналист отметил, что на улицах в России безопасно, в отличие от Великобритании. Кроме того, его впечатлили уровень жизни россиян и развитие инфраструктуры в мегаполисе.
«Россия прекрасна… Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне. Общественный транспорт работает, есть крытые рынки, где продают вкуснейшие органические продукты», — написал обозреватель Spectator в статье.
Также он отмечает сдержанность, вежливость и высокий уровень культуры россиян. А еще — «суету в многочисленных отличных ресторанах на Арбате и Большой Никитской».
«Судя по всему, состояние экономики и вполовину не так плохо, как нас заставляли думать», — резюмирует Делингпол.
