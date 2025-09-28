Захарова: пресс-конференцию Лаврова в ООН охраняла немецкая овчарка

Пресс-конференцию министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Организации Объединённых Наций охраняла немецкая овчарка, рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она уточнила, что собака иногда одобрительно лаяла.
«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос», — написала Захарова в Telegram и показала снимок, где запечатлена овчарка.
Напомним, пресс-конференци Лаврова на ГА ООН собрала полный зал журналистов. В частности, представитель зарубежных средств массовой информации начали за месяц до недели высокого уровня спрашивать у российской стороны, когда министр иностранных дел приедет и будет ли он общаться с прессой.
Ранее сообщалось, что Захарова призвала узнать, почему отключился микрофон председателя 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций Анналены Бербок на словах об РФ.