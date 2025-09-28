Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Волгограда введены ограничения на полеты

Росавиация временно ограничила работу аэропорта Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде временно приостановил работу аэропорт. Он перестал принимать и отправлять воздушные суда для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Уточняется, что данные меры вступили в силу в 23:20 по московскому времени.

Известно, что в этот же день, 27 сентября в аэропортах Астрахани и Волгограда также были введены временные ограничения. Позже они стали действовать и в Казани.

Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным военного ведомства, российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 55 украинских беспилотников.