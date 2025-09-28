Ричмонд
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Источник: Life.ru

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее дежурные средства ПВО за три часа уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями трёх областей. Согласно информации Минобороны России, шесть дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Курской областью. Ещё два БПЛА перехватили над Белгородской областью.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

