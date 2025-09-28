Ричмонд
Первые шесть автобусных маршрутов запустили из Москвы в Химки и Красногорск

В 2025 году стартовал проект по запуску автобусных маршрутов из Москвы в ближайший пригород, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Freepik

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил включить в систему Московского транспорта не меньше 30% действующих смежных межрегиональных автобусных маршрутов. Первые появились в конце июля этого года. Далее мы планируем запускать еще несколько ежемесячно. Всего до 2028 года организуем более 170 смежных маршрутов от станций рельсового каркаса в ближайшее Подмосковье. Для этого задействуем свыше 1,5 тыс. современных автобусов. Это позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, уже работают первые шесть маршрутов. Они связали станции Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий московского метрополитена с городскими округами Химки и Красногорск. До конца года планируется запуск еще 19 маршрутов.

Оплатить проезд можно по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород», так можно экономить на поездках до 60% в год. Пассажиров перевозят современные автобусы российского производства, которые отличаются от городских оклейкой «Москва — область» и цифрой «1» в начале номера.

