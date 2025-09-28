Первые шесть автобусных маршрутов запустили из Москвы в Химки и Красногорск

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил включить в систему Московского транспорта не меньше 30% действующих смежных межрегиональных автобусных маршрутов. Первые появились в конце июля этого года. Далее мы планируем запускать еще несколько ежемесячно. Всего до 2028 года организуем более 170 смежных маршрутов от станций рельсового каркаса в ближайшее Подмосковье. Для этого задействуем свыше 1,5 тыс. современных автобусов. Это позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.