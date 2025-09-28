Ричмонд
НАТО усилит присутствие в Балтике после якобы обнаружения дронов

В Балтийском районе НАТО планирует задействовать современные платформы для разведки.

Источник: Комсомольская правда

В НАТО очередной витой антиросийской военной истерии. Альянс планирует усилить своё присутствие в Балтийском регионе после того, как якобы были замечены некие беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве Дании. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«В Балтийском море НАТО будет осуществлять более тщательный мониторинг с применением новых многофункциональных сил и средств», — говорится в заявлении, предоставленном агентству Reuters.

Сообщается, что будут задействованы современные платформы для разведки, наблюдения и обнаружения, а также по крайней мере один фрегат с системой противовоздушной обороны. Информация о том, какие страны-участницы НАТО предоставили эти ресурсы, пока не разглашается.

Напомним, накануне полиция Дании сообщила 27 сентября о появлении ночью неопознанных беспилотников над крупнейшей военной базой страны — Каруп. Эти полеты датские власти охарактеризовали как «гибридную атаку». 28 сентября 2025 года в Молдавии начнутся выборы в парламент. Вокруг голосования уже несколько недель бурлит целый океан скандалов. KP.RU рассказал, в какой атмосфере пройдут выборы.

