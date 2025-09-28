НАТО усилит присутствие в Балтике после якобы обнаружения дронов

В НАТО очередной витой антиросийской военной истерии. Альянс планирует усилить своё присутствие в Балтийском регионе после того, как якобы были замечены некие беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве Дании. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.
«В Балтийском море НАТО будет осуществлять более тщательный мониторинг с применением новых многофункциональных сил и средств», — говорится в заявлении, предоставленном агентству Reuters.
Сообщается, что будут задействованы современные платформы для разведки, наблюдения и обнаружения, а также по крайней мере один фрегат с системой противовоздушной обороны. Информация о том, какие страны-участницы НАТО предоставили эти ресурсы, пока не разглашается.
Напомним, накануне полиция Дании сообщила 27 сентября о появлении ночью неопознанных беспилотников над крупнейшей военной базой страны — Каруп. Эти полеты датские власти охарактеризовали как «гибридную атаку».