«Северный ветер» показал кадры ликвидации «дронов-ждунов» ВСУ

На липцовском направлении за три месяца уничтожено свыше 70 таких беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидируют беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины на липцовском участке, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Речь идёт о так называемых «дронах-ждунах». Их уничтожают бойцы российской группировки войск «Север».

«Уничтожение “дронов-ждунов” бойцами “Севера”. На липцовском направлении бойцами 7 полка 11 АК за три месяца уничтожено более 70 таких беспилотников врага», — говорится в сообщении.

Ранее военкоры показали, как военнослужащие РФ ликвидируют бронетехнику Вооружённых сил Украины за Часов Яром в Донецкой народной республике.