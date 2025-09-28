Российские военные ликвидируют беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины на липцовском участке, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Речь идёт о так называемых «дронах-ждунах». Их уничтожают бойцы российской группировки войск «Север».
«Уничтожение “дронов-ждунов” бойцами “Севера”. На липцовском направлении бойцами 7 полка 11 АК за три месяца уничтожено более 70 таких беспилотников врага», — говорится в сообщении.
Ранее военкоры показали, как военнослужащие РФ ликвидируют бронетехнику Вооружённых сил Украины за Часов Яром в Донецкой народной республике.