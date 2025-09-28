Дневник маленькой девочки объединил туристов из разных стран в Новой Зеландии

Родители девочки взяли её в путешествие в январе 2025 года. На первой странице дневника Цзи описала свой опыт катания на джет-боте китайскими иероглифами и пиньинь. В записи от 31 января девочка отметила: «Сегодня мама, папа, брат и бабушка ездили на джет-боте. Я думала, это один из тех катеров в форме акулы, но оказалось, что это лодка с множеством людей, которая шла очень медленно».