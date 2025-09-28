Ричмонд
Шесть рейсов отменено в аэропорту Волгограда. Скрин

В Международном аэропорту Волгограда наблюдаются задержки воздушных судов в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

В волгоградском аэропорту наблюдаются задержки.

«В настоящее время скорректировано расписание ряда авиаперелетов: шесть рейсов отменены. Три из которых, прибывающих в Волгоград, а также три рейса на вылет», — уточнили в волгоградском аэропорту.

Шесть рейсов отменено в аэропорту Волгограда онлайн-табло авиагаваниШесть рейсов отменено в аэропорту Волгограда онлайн-табло авиагавани.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда действуют с 23:20 по московскому времени. Меры приняты для обеспечения безопасности перелетов.