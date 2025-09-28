Глава МВД ФРГ Добриндт заявил о возросшей угрозе из-за «роя беспилотников»

Глава Министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о возросшей угрозе безопасности и объявил о создании нового центра защиты от БПЛА. Об этом написал журнал Stern.
Центр должен быть создан быстро, заявил он.
— Речь идет об обнаружении, перехвате и уничтожении беспилотников, — цитирует его издание.
По его словам, в ночь на субботу, 27 сентября, над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере страны были обнаружены «рои беспилотников». Угроза может быть «абстрактной, но в отдельных случаях она весьма конкретна», добавил Добриндт.
Неизвестные дроны зафиксировали 27 сентября в Швеции рядом с архипелагом Карлскруна, где находится крупнейшая военно-морская база страны, телеканал SVT. По данным источника, возле военной базы пролетели два крупных БПЛА с мигающими огнями.
26 сентября в Вильнюсе задержали вылет четырех самолетов и прилет еще трех. Служба общественной безопасности города зафиксировала три пролета беспилотников в районе аэропорта. В ведомстве отметили, что это не первый случай, когда гражданские беспилотники нарушают работу воздушной гавани.