Минобороны: над регионами России уничтожены 17 украинских БПЛА

В ночь на 28 сентября силы ПВО перехватили БПЛА над четырьмя регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны России ликвидировали 17 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Воронежской областями и Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации сегодня, 28 сентября.

«С 23:00 до полуночи по московскому времени дежурные силы ПВО нейтрализовали 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что семь БПЛА сбиты над Белгородской областью, шесть над Воронежской областью, три над Ростовской областью и один над Республикой Крым.

Известно, что в ночь на 27 сентября силы ПВО уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над семью регионами России. Уточнялось, что большая часть БПЛА противника была сбита в Ростовской области.

