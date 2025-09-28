Минобороны: над регионами России уничтожены 17 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны России ликвидировали 17 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Воронежской областями и Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации сегодня, 28 сентября.
«С 23:00 до полуночи по московскому времени дежурные силы ПВО нейтрализовали 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что семь БПЛА сбиты над Белгородской областью, шесть над Воронежской областью, три над Ростовской областью и один над Республикой Крым.
Известно, что в ночь на 27 сентября силы ПВО уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над семью регионами России. Уточнялось, что большая часть БПЛА противника была сбита в Ростовской области.