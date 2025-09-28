Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что Киев договорился об экспорте оружия в страны Африки

Доход будет направлен на приобретение вооружения, которого не хватает ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский утверждает, что украинская сторона якобы достигла договорённостей с рядом африканских государств по отправке «излишков» украинского вооружения.

По его словам, речь идёт об оружии, произведённым для Вооружённых сил Украины. Выручка от такого экспорта будет направлена на приобретение тех видов вооружения, которых не хватает ВСУ.

«Что касается вопроса контролируемого экспорта оружия, именно контролируемого, потому что это экспорт того оружия, которого у украинской армии нет дефицита… На площадке Генассамблеи ООН была достигнута договорённость с Африканским континентом, уже есть предложения от нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке», — цитирует высказывание Зеленского РИА Новости.

Зеленский не утонил, о каких станах он говорит. При этом Зеленский утверждает, что Украина планирует экспортировать оружие в ЕС, Соединённые Штаты, а также государства Ближнего Востока.

Кроме того, он заявил, что израильский ЗРК Patriot уже месяц используется в Вооружённых силах Украины.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше