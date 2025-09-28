Зеленский утверждает, что украинская сторона якобы достигла договорённостей с рядом африканских государств по отправке «излишков» украинского вооружения.
По его словам, речь идёт об оружии, произведённым для Вооружённых сил Украины. Выручка от такого экспорта будет направлена на приобретение тех видов вооружения, которых не хватает ВСУ.
«Что касается вопроса контролируемого экспорта оружия, именно контролируемого, потому что это экспорт того оружия, которого у украинской армии нет дефицита… На площадке Генассамблеи ООН была достигнута договорённость с Африканским континентом, уже есть предложения от нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке», — цитирует высказывание Зеленского РИА Новости.
Зеленский не утонил, о каких станах он говорит. При этом Зеленский утверждает, что Украина планирует экспортировать оружие в ЕС, Соединённые Штаты, а также государства Ближнего Востока.
Кроме того, он заявил, что израильский ЗРК Patriot уже месяц используется в Вооружённых силах Украины.