«Угроза высокая»: в Германии переполошились из-за якобы замеченного в небе роя беспилотников

Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт утверждает, что в ночь на 26 сентября в земле Шлезвиг-Гольштейн были зафиксированы «рои дронов». Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.
«Ранее с подобным ситуацией обычно не сталкивались», — высказался Добриндт.
По его словам «уровень угрозы можно считать высоким». При этом министр уточнил, что пока речь скорее о «абстрактной» угрозе.
«Тем не менее к этому нужно отнестись серьёзно, поскольку ситуация может быстро обернуться реальной опасностью», — добавил он.
Добриндт обратил внимание на рост числа случаев обнаружения неопознанных БПЛА в небе Германии. Он также сообщил о планах представить комплекс мер для борьбы с «подозрительными аппаратами».
В частности, министр объявил о намерении предоставить бундесверу юридическую возможность отслеживать, перехватывать и сбивать дроны совместно с полицией. Кроме того, в планах создание специального «центра защиты от беспилотников».
Ранее МИД России указал, что Польша не предоставила доказательств причастности России к инциденту с беспилотниками. В ведомстве заявили, что обвинения Варшавы в адрес Москвы не имеют оснований.