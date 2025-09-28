Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Угроза высокая»: в Германии переполошились из-за якобы замеченного в небе роя беспилотников

МВД Германии: над землей Шлезвиг-Гольштейн замечен рой дронов, угроза высока.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт утверждает, что в ночь на 26 сентября в земле Шлезвиг-Гольштейн были зафиксированы «рои дронов». Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

«Ранее с подобным ситуацией обычно не сталкивались», — высказался Добриндт.

По его словам «уровень угрозы можно считать высоким». При этом министр уточнил, что пока речь скорее о «абстрактной» угрозе.

«Тем не менее к этому нужно отнестись серьёзно, поскольку ситуация может быстро обернуться реальной опасностью», — добавил он.

Добриндт обратил внимание на рост числа случаев обнаружения неопознанных БПЛА в небе Германии. Он также сообщил о планах представить комплекс мер для борьбы с «подозрительными аппаратами».

В частности, министр объявил о намерении предоставить бундесверу юридическую возможность отслеживать, перехватывать и сбивать дроны совместно с полицией. Кроме того, в планах создание специального «центра защиты от беспилотников».

Недавно сообщалось, что власти Польши планируют в ускоренном порядке рассмотреть законопроект, позволяющий сбивать якобы дроны РФ над Украиной без одобрения НАТО или Евросоюза.

Ранее МИД России указал, что Польша не предоставила доказательств причастности России к инциденту с беспилотниками. В ведомстве заявили, что обвинения Варшавы в адрес Москвы не имеют оснований.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше