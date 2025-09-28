Журналист Spectator восхитился безопасностью в РФ по сравнению с Великобританией

Отец миллиардера из США Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск рассказал о ярких впечатлениях от поездки в Москву в июне. Он сообщил, что приехал в российскую столицу в первый раз в жизни. Маск-старший признался, что всегда мечтал посетить этот город. Он поделился, что больше всего его поразили чистота и чудесные дороги Москвы.