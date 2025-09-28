Ричмонд
Журналист Spectator восхитился безопасностью в РФ по сравнению с Великобританией

РФ показалась журналисту из Великобритании Джеймсу Делингполу безопаснее, чем Соединенное Королевство. Свое восхищение от визита в Россию он описал в статье для издания Spectator.

Его поразила не только безопасность на улицах российских городов, но и развитая инфраструктура и уровень жизни граждан.

— Россия прекрасна. Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей смартфонов, как в Лондоне, — заявил обозреватель.

Также он отметил красоту метро в Москве, «лучшего в мире».

— Люди сдержанны, но вежливы, задумчивы и зачастую очень культурны. И, судя по суете в многочисленных ресторанах на Арбате и Большой Никитской, состояние экономики и вполовину не так плохо, как нас заставляют думать, — отметил Делингполу в публикации.

Отец миллиардера из США Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск рассказал о ярких впечатлениях от поездки в Москву в июне. Он сообщил, что приехал в российскую столицу в первый раз в жизни. Маск-старший признался, что всегда мечтал посетить этот город. Он поделился, что больше всего его поразили чистота и чудесные дороги Москвы.

