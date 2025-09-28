Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План «Ковер» ввели в Пензенской области

В Пензенской области введен план «Ковер» — в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале.

В Пензенской области ввели ограничения на полеты воздушных судов.

В Пензенской области введен план «Ковер» — в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия отражает удары украинских дронов: какие регионы в зоне риска. Онлайн-трансляция.

«В Пензенской области введен план “Ковер”. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Олег Мельниченко. Он подчеркнул, что все профильные службы региона переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности жителей.

Ранее в регионе был установлен режим «Беспилотная опасность». С целью обеспечения безопасности граждан местные власти приняли решение о введении ограничений на функционирование мобильного интернета.