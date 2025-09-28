План «Ковер» ввели в Пензенской области

В Пензенской области ввели ограничения на полеты воздушных судов.
В Пензенской области введен план «Ковер» — в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале.
«В Пензенской области введен план “Ковер”. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Олег Мельниченко. Он подчеркнул, что все профильные службы региона переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности жителей.
Ранее в регионе был установлен режим «Беспилотная опасность». С целью обеспечения безопасности граждан местные власти приняли решение о введении ограничений на функционирование мобильного интернета.