Лавров по-русски отказал Sky News в просьбе перейти на английский язык

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров не стал говорить по-английски после соответствующей просьбы журналиста телеканала Sky News.
Просьба журналиста из Британии прозвучала на пресс-конференции Лаврова в ООН. Министр подчеркнул, что мероприятие проходит в здании Организации Объединённых Наций, а русский язык является одним из официальных языков ООН.
«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — сказал Лавров.
Журналист британского телеканала задал вопрос, касающийся высказываний президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, в которых он назвал РФ «бумажным тигром». Лавров в ответ заявил, что в публичной дипломатии используются самые разные приёмы и инструменты.
Напомним, пресс-конференция Лаврова на ГА ООН собрала полный зал журналистов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пресс-конференцию Лаврова в Организации Объединённых Наций охраняла немецкая овчарка.