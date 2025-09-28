Ричмонд
Лавров по-русски отказал Sky News в просьбе перейти на английский язык

Лавров подчеркнул, что русский язык является одним из официальных языков ООН.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров не стал говорить по-английски после соответствующей просьбы журналиста телеканала Sky News.

Просьба журналиста из Британии прозвучала на пресс-конференции Лаврова в ООН. Министр подчеркнул, что мероприятие проходит в здании Организации Объединённых Наций, а русский язык является одним из официальных языков ООН.

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — сказал Лавров.

Журналист британского телеканала задал вопрос, касающийся высказываний президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, в которых он назвал РФ «бумажным тигром». Лавров в ответ заявил, что в публичной дипломатии используются самые разные приёмы и инструменты.

Напомним, пресс-конференция Лаврова на ГА ООН собрала полный зал журналистов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пресс-конференцию Лаврова в Организации Объединённых Наций охраняла немецкая овчарка.

