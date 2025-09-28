Выступление Xzibit на фестивале в Москве завершилось хитами

Исполнитель поблагодарил российскую аудиторию за теплый прием.
Американский рэпер Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV) завершил свое выступление на фестивале экстремального спорта «Уличный драйв» исполнением хитов Paparazzi и What’s the Difference. Концерт прошел в московском олимпийском комплексе «Лужники».
«Я люблю вас! Скоро увидимся!» — заявил Xzibit. Его слова передает РИА Новости. В ходе концерта Xzibit исполнил свои самые известные композиции, включая Paparazzi — дебютный сингл с альбома At the Speed of Life, а также трек What’s the Difference, записанный совместно с Dr. Dre и Eminem.
Xzibit выступил в Москве впервые с 2019 года — тогда он участвовал в фестивале «Ритм моего города» на ВДНХ. В 2024 году исполнитель планировал концерты в нескольких российских городах, однако они были отменены. В 2025 году его выступление на фестивале «Уличный драйв» стало частью серии международных мероприятий, после чего артист отправится на музыкальный круиз Rock the Bells.