Лунатизм: почему у детей это норма, а у взрослых — сигнал тревоги

— И если эпилепсию вы исключили, то ничего существенного уже во взрослом состоянии вы с человеком сделать не сможете. Всё, чем ему можно будет помочь, это меньше тревожить его нервную систему. Нужно исключить хронические недосыпы, стрессы, алкоголь. Но чаще всего лунатизм либо проходит сам, либо не проходит никогда. Если собака злая, то её дразнить не надо — она тебя и без этого укусит. Здесь примерно такая же ситуация, — пояснил сомнолог.