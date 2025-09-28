Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист Пилкингтон заявил, что Зеленский становится все более неуравновешенным

Украинский президент Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека. Такое мнение высказал экономист из Ирландии Филип Пилкингтон.

Украинский президент Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека. Такое мнение высказал экономист из Ирландии Филип Пилкингтон.

— Глава Украины становится все более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием беспилотников, — написал он в социальной сети X.

По его мнению, вина за эту ситуацию лежит на Европе.

Зеленский пытается распространить конфликт на Европейский союз и Североатлантический альянс с помощью психологических операций с использованием БПЛА, отметил специалист.

26 сентября Зеленский заявил, что воздушное пространство страны нарушили венгерские дроны, которые, по предварительным данным, могли вести разведку насчет промышленного потенциала в приграничных районах. По факту произошедшего готовится доклад.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о нарушении воздушного пространства республики венгерскими беспилотниками сказал, что Владимир Зеленский сошел с ума.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше