Украинский президент Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека. Такое мнение высказал экономист из Ирландии Филип Пилкингтон.
— Глава Украины становится все более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием беспилотников, — написал он в социальной сети X.
По его мнению, вина за эту ситуацию лежит на Европе.
Зеленский пытается распространить конфликт на Европейский союз и Североатлантический альянс с помощью психологических операций с использованием БПЛА, отметил специалист.
26 сентября Зеленский заявил, что воздушное пространство страны нарушили венгерские дроны, которые, по предварительным данным, могли вести разведку насчет промышленного потенциала в приграничных районах. По факту произошедшего готовится доклад.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о нарушении воздушного пространства республики венгерскими беспилотниками сказал, что Владимир Зеленский сошел с ума.