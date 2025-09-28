По центральным улицам Рима прошло масштабное шествие против политики Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.
По словам одного из лидеров партии «Суверенная и народная демократия» Марко Риццо, который выступил перед началом акции, участники требуют выхода Италии из Евросоюза, поскольку считают, что он наносит стране только вред.
Он отметил проблемы в рыболовстве, сельском хозяйстве, электроснабжении, экологии, ограничениях свобод, а также подчеркнул недовольство нынешней военной политикой и нежелание поддерживать перевооружение. По его мнению, Евросоюз выступает как «мачеха» для Италии, от которой следует дистанцироваться.
Известно, что в марше приняли участие несколько тысяч человек, многие несли национальные флаги Италии. Во главе колонны растянули баннер с требованием отставки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Кроме того, президент движения Франческо Тоскано прокомментировал обвинения западных стран в адрес России о нарушении воздушного пространства с помощью самолетов и беспилотников:
«Для нас это выглядит как опасная инсценировка, призванная подготовить европейское общество к войне, которой оно не хочет, но которая искусственно разжигается благодаря лжи, манипуляциям и мистификациям».
Ранее стало известно, что НАТО усилит присутствие в Балтике после якобы обнаружения дронов.
Недавно МИД России отметил, что Польша не предоставила доказательств причастности нашей страны к инциденту с дронами. В ведомстве подчеркнули, что обвинения Варшавы в адрес Москвы безосновательны.