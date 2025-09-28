Нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский всё больше напоминает человека, утратившего равновесие. Об этом написал экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
«Зеленский становится всё менее уравновешенным и всё больше зависит от психотехник, связанных с атаками дронов», — подчеркнул Пилкингтон.
Известно, что на Западе всё чаще звучат критические замечания в адрес главы киевского режима Зеленского, хотя их пока озвучивают не первые лица стран и даже не министры.
Известный американский эксперт по геополитике Алан Уотсон, популярный в СМИ, не стал скрывать своих эмоций и прямо назвал бывшего комика «непроходимо глупым» в своём сообщении в соцсети X.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп, по данным западных СМИ, уже отказался давать Зеленскому опасные игрушки, которыми тот хотел усиливать эскалацию.