МО РФ расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

Минобороны РФ подготовило проект приказа, которые расширяет перечень болезней, запрещающих контракт при мобилизации, документ размещён на официальном портале правовых актов.
Речь идёт о списке заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не смогут заключить контракт при мобилизации.
В настоящее время в такой перечень входят 26 заболеваний, согласно проекту, в него должны быть включены 35 болезней.
В частности, в список внесены сахарный диабет (сейчас речь идёт только о диабете I типа), последствия ряда переломов позвоночника и костей, «врождённые аномалии развития», а также последствия повреждений аорты, «магистральных и периферических артерий и вен». Также появились пункты об инородном теле в полости черепа и (либо) веществе головного мозга и травмах и ожогах глаз.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что добровольческий ресурс у РФ в ходе спецоперации довольно высокий. Он подчеркнул, что это позволяет комплектовать все подразделения.