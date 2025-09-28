МО РФ расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

В частности, в список внесены сахарный диабет (сейчас речь идёт только о диабете I типа), последствия ряда переломов позвоночника и костей, «врождённые аномалии развития», а также последствия повреждений аорты, «магистральных и периферических артерий и вен». Также появились пункты об инородном теле в полости черепа и (либо) веществе головного мозга и травмах и ожогах глаз.