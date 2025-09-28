Ричмонд
Симоньян назвала дату выхода в эфир последнего интервью Кеосаяна

Вдова режиссера Тиграна Кеосаяна, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщила дату выхода последнего интервью супруга.

По ее словам, программа «Судьба человека» на канале «Россия 1» с участием режиссера выйдет в воскресенье, 28 сентября.

— Запись была сделана незадолго до его болезни. Боря Корчевников не хотел ее выдавать, пока Тигран не проснется, — написала Симоньян в Telegram-канале.

Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте, рассказала Маргарита Симоньян.

Журналистка сообщила о смерти мужа 26 сентября. Продюсер долгие годы страдал от проблем с сердцем, а в январе этого года пережил клиническую смерть, после чего впал в кому. Биография и жизненный путь Кеосаяна — в материале «Вечерней Москвы».

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким Кеосаяна в связи с его кончиной. Он назвал артиста ярким, творческим, необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, а также патриотом России.

