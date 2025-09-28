Симоньян назвала дату выхода в эфир последнего интервью Кеосаяна

Журналистка сообщила о смерти мужа 26 сентября. Продюсер долгие годы страдал от проблем с сердцем, а в январе этого года пережил клиническую смерть, после чего впал в кому. Биография и жизненный путь Кеосаяна — в материале «Вечерней Москвы».