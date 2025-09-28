Минобороны расширило список запрещающих контракт при мобилизации болезней: количество увечилось до 35

В июне этого года президент России Владимир Путин подписал указ, который изменяет правила прохождения военной службы. Теперь иностранные граждане, служащие в российской армии, смогут участвовать в выполнении задач не только в условиях чрезвычайных ситуаций, военного положения или конфликтов, но и при мобилизации.