Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны расширило список запрещающих контракт при мобилизации болезней: количество увечилось до 35

МО РФ предложило обновить список болезней, запрещающих службу при мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России расширило список заболеваний, которые являются противопоказанием для заключения контракта при мобилизации. Теперь он включает 35 болезней вместо прежних 26. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В обновлённый перечень вошли, в частности, все формы сахарного диабета (ранее учитывался только диабет I типа), врождённые аномалии развития, а также последствия повреждений аорты, крупных и периферических сосудов с умеренными нарушениями кровообращения и функций.

Кроме того, в список добавлены последствия переломов позвоночника, костей туловища и конечностей, включая осложнённые переломы длинных костей с частичным нарушением функций конечностей, а также ряд других заболеваний.

Отметим, что в феврале 2025 года Министерство обороны уже предлагало изменить категории годности для некоторых болезней, чтобы предоставить возможность военнослужащим с двумя-тремя ранениями продлевать контракт. Все эти меры направлены на защиту здоровья самих солдат.

В июне этого года президент России Владимир Путин подписал указ, который изменяет правила прохождения военной службы. Теперь иностранные граждане, служащие в российской армии, смогут участвовать в выполнении задач не только в условиях чрезвычайных ситуаций, военного положения или конфликтов, но и при мобилизации.

Также уточнен порядок увольнения военнослужащих-контрактников. Если у них есть несколько оснований для увольнения, они смогут выбрать одно из них. Исключение составляют особые случаи, включая включение в реестр иноагентов.

Также глава России подписал закон, ужесточающий наказание за неуведомление военкомата о смене адреса. Госдума исключила пункт о трехмесячном сроке для постановки на учет по новому месту. Теперь штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году ряды Вооруженных сил пополнят более 13 тысяч офицеров. Он особо отметил, что выпускники военных и силовых вузов стоят перед важными задачами, направленными на защиту суверенитета и национальных интересов страны.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше