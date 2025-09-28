В Уссурийске проверяют информацию о выброшенной из окна собаке

В социальных сетях появилась публикация о том, что из окна четвёртого этажа многоквартирного дома на улице Новоникольский проезд неизвестный выбросил собаку. В момент инцидента на улице находились несовершеннолетние.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личность гражданина, совершившего противоправное деяние. Сообщается, что официальных обращений в дежурную часть полиции по данному факту пока не поступало.
Полиция просит автора публикации и всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться в дежурную часть отдела МВД по г. Уссурийску по телефону 8 (4234) 32‑16‑26. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение.