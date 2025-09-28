Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уссурийске проверяют информацию о выброшенной из окна собаке

Полиция Уссурийска проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с животным. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

В социальных сетях появилась публикация о том, что из окна четвёртого этажа многоквартирного дома на улице Новоникольский проезд неизвестный выбросил собаку. В момент инцидента на улице находились несовершеннолетние.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личность гражданина, совершившего противоправное деяние. Сообщается, что официальных обращений в дежурную часть полиции по данному факту пока не поступало.

Полиция просит автора публикации и всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться в дежурную часть отдела МВД по г. Уссурийску по телефону 8 (4234) 32‑16‑26. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение.