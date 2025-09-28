В Новосибирске продают особую южноамериканскую черепаху за 100000 рублей

В Новосибирске на известной онлайн-платформе появилось предложение о продаже редкой южноамериканской черепахи (матаматы) по цене 100 тысяч рублей. Учитывая, что этот вид нечасто встречается в домашних условиях, предложение может заинтересовать коллекционеров и любителей экзотических животных. Особенностью этого вида является их способ охоты: черепаха неподвижно ждет свою жертву, а затем молниеносно засасывает ее в ротовую полость.