Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске продают особую южноамериканскую черепаху за 100000 рублей

Учитывая, что этот вид нечасто встречается в домашних условиях, предложение может заинтересовать коллекционеров и любителей экзотических животных.

Источник: Авито

Черепаха матамата отличается треугольной формой головы и наличием мягкого хоботка. Размер панциря этих черепах сейчас составляет 10−12 см.

В Новосибирске на известной онлайн-платформе появилось предложение о продаже редкой южноамериканской черепахи (матаматы) по цене 100 тысяч рублей. Учитывая, что этот вид нечасто встречается в домашних условиях, предложение может заинтересовать коллекционеров и любителей экзотических животных. Особенностью этого вида является их способ охоты: черепаха неподвижно ждет свою жертву, а затем молниеносно засасывает ее в ротовую полость.

Приобретателю необходимо создать условия содержания, максимально приближенные к естественной среде обитания черепахи.

В объявлении указано:

«Для содержания одной или двух черепах потребуется аквариум объемом около 300 литров. Рекомендуемая длина аквариума — не менее 1,5 метров, а ширина — 1 метр».

Важно отметить, что необычный внешний вид черепахи, напоминающий опавший листок, позволяет ей отлично маскироваться в темных водах южноамериканских водоемов, где она живет.