В Новосибирске продают особую южноамериканскую черепаху за 100000 рублей

Черепаха матамата отличается треугольной формой головы и наличием мягкого хоботка. Размер панциря этих черепах сейчас составляет 10−12 см.
В Новосибирске на известной онлайн-платформе появилось предложение о продаже редкой южноамериканской черепахи (матаматы) по цене 100 тысяч рублей. Учитывая, что этот вид нечасто встречается в домашних условиях, предложение может заинтересовать коллекционеров и любителей экзотических животных. Особенностью этого вида является их способ охоты: черепаха неподвижно ждет свою жертву, а затем молниеносно засасывает ее в ротовую полость.
Приобретателю необходимо создать условия содержания, максимально приближенные к естественной среде обитания черепахи.
В объявлении указано:
«Для содержания одной или двух черепах потребуется аквариум объемом около 300 литров. Рекомендуемая длина аквариума — не менее 1,5 метров, а ширина — 1 метр».
Важно отметить, что необычный внешний вид черепахи, напоминающий опавший листок, позволяет ей отлично маскироваться в темных водах южноамериканских водоемов, где она живет.