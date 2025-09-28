Илон Маск отреагировал на публикацию о приглашении на остров Эпштейна

Издание уточняет, что среди других фигур, упомянутых в документах, значатся миллиардер Питер Тиль, известный своей поддержкой республиканцев, и Стив Бэннон — бывший главный стратег Белого дома при Дональде Трампе. По информации следствия, оба предпринимателя планировали встречи с Эпштейном в 2017 и начале 2019 года.