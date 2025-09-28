Илон Маск отреагировал на публикацию о приглашении на остров Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, приглашал его на свой остров, однако он отверг это предложение.
В своем комментарии в социальной сети X, Маск написал: «Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался», — отвечая на публикацию телеканала Sky News, касающуюся новых раскрытий по делу Эпштейна.
Напомним, что согласно недавно опубликованным документам, имя Илона Маска упоминается в материалах расследования дела финансиста, сообщило издание Politico.
Издание уточняет, что среди других фигур, упомянутых в документах, значатся миллиардер Питер Тиль, известный своей поддержкой республиканцев, и Стив Бэннон — бывший главный стратег Белого дома при Дональде Трампе. По информации следствия, оба предпринимателя планировали встречи с Эпштейном в 2017 и начале 2019 года.
Ранее возле Капитолия в США была установлена бронзовая статуя, изображающая Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, сцепленных за руки.