Во Львове сотрудник военкомата открыл стрельбу во время вручения повестки

Собеседник агентства заявил, что в последнее время сотрудники украинских военкоматов патрулируют населённые пункты с оружием и иногда сопровождаются «группами содействия ТЦК», которые в народе получили прозвище «титушки».
«Сторонники жёсткой мобилизации неоднократно высказывались в эфире телемарафона о необходимости ужесточения мер принудительной мобилизации. Многие из них выступают за применение оружия и расстрел на месте лиц, которые оказывают сопротивление ТЦК», — отметил источник.
Напомним, 27 сентября в Сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как представитель военкомата пытается остановить убегающего мужчину. В ходе конфликта сотрудник ТЦК применяет физическую силу, после чего раздаётся звук выстрела. К слову, что в Интернете активно публикуются многочисленные видео с фактами силовой мобилизации на Украине, где представители военкоматов применяют физическое насилие к мужчинам призывного возраста.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.