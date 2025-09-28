Во Львове сотрудник военкомата открыл стрельбу во время вручения повестки

Напомним, 27 сентября в Сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как представитель военкомата пытается остановить убегающего мужчину. В ходе конфликта сотрудник ТЦК применяет физическую силу, после чего раздаётся звук выстрела. К слову, что в Интернете активно публикуются многочисленные видео с фактами силовой мобилизации на Украине, где представители военкоматов применяют физическое насилие к мужчинам призывного возраста.