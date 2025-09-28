Экстрасенс Яцковский сделал страшный прогноз о судьбе Польши и Скандинавии: Раскол, повышенная радиация и сильный холод

«Польша вступит в период высокой турбулентности и будет втянута в ненужную ей войну, ход и результаты которой будут зависеть от решений других государств», — указал Яцковский. По его словам, в результате возникнет реальная угроза глубокого раскола в стране, государство потеряет свою репутацию, а президент выступит настоящим Иудой.