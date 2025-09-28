Экстрасенс Яцковский сделал страшный прогноз о судьбе Польши и Скандинавии: Раскол, повышенная радиация и сильный холод

Польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский из города Члухув сделал неутешительный прогноз касаемо возможной судьбы Северной Европы. Он предупредил, что скоро могут случиться «ужасные вещ». Об этом сообщает Radio Eska.
Пророчество Яцковского касается судьбы, которая ждет Польшу, скандинавские страны, а заодно и человечество в целом.
«Польша вступит в период высокой турбулентности и будет втянута в ненужную ей войну, ход и результаты которой будут зависеть от решений других государств», — указал Яцковский. По его словам, в результате возникнет реальная угроза глубокого раскола в стране, государство потеряет свою репутацию, а президент выступит настоящим Иудой.
Не лучшую судьбу ясновидящий предрек и скандинавским государствам. Так, Норвегия, по его мнению, по каким-то причинам «может обезлюдеть». А в Финляндии и на других территориях Северной Скандинавии и вовсе может сложиться чрезвычайная ситуация с «повышенной радиацией, сильным холодом и облучением».
По словам Яцковского, легче миру станет только в 2028 году.
Ранее KP.RU писал, что ясновидящий Яцковский назвал в 2026 год самым опасным для мира. Так, он предрек, что страны ожидает волна революций, миграционных кризисов и терактов.