В Махачкале установили рекорд по количеству танцующих лезгинку одновременно

На Открытом Северо-Кавказском фестивале в День Махачкалы выступили 454 танцора.

Новый рекорд России по количеству людей, одновременно танцующих лезгинку, был установлен в Махачкале, в мероприятии у здания Аварского театра приняли участие 454 человека, сообщил врио главы города Джамбулат Салавов.

«Данное достижение официально зарегистрировано представителями российской Книги рекордов», — написал он в своём Telegram-канале.

Танцоры выступили на Открытом Северо-Кавказском фестивале, который проходит в рамках Всероссийского форума «Открытый Дагестан» и Международного фестиваля «Хранители традиций». Мероприятие состоялось на бульваре имени Сулеймана Стальского в День города.

Напомним, 14 сентября на стадионе «Динамо» во Владивостоке был установлен национальный рекорд по самой массовой зарядке в России. В мероприятии участвовали 2907 человек, включая спортсменов из различных федераций, юношеских клубов и профессиональных команд, представителей органов власти и любителей спорта.