В Махачкале установили рекорд по количеству танцующих лезгинку одновременно

Напомним, 14 сентября на стадионе «Динамо» во Владивостоке был установлен национальный рекорд по самой массовой зарядке в России. В мероприятии участвовали 2907 человек, включая спортсменов из различных федераций, юношеских клубов и профессиональных команд, представителей органов власти и любителей спорта.