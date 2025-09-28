Египетский силач сдвинул 700-тонный корабль зубами

Египетский тяжелоатлет и чемпион мира по пауэрлифтингу Ашраф Мохамед установил новый мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, сумев сдвинуть с места зубами судно общим весом 700 тонн. Как сообщила 27 сентября арабская газета Al Khaleej, спортсмен успешно провел буксировку корабля на пляже в египетском городе Хургада.
Выбор места для установления рекорда не был случайным: Мохамед лично настаивал на Хургаде, рассчитывая, что его достижение привлечет дополнительное внимание туристов к этому курортному региону. Данная акция стала успешной попыткой превзойти предыдущее достижение, принадлежавшее украинскому спортсмену Олегу Скавышу, который пытался увеличить вес на 50 тонн.
Для египетского атлета эта победа имеет особое значение, так как он стремится укрепить международный престиж своей страны и планирует продолжить развивать свои способности в этом необычном виде деятельности. Ранее Мохамед уже прославился буксировкой поезда и одиннадцати грузовых автомобилей.
