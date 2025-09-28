Ричмонд
AK: Египтянин сдвинул зубами 700-тонное судно и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Результат Ашрафа Мохамеда стал попыткой превзойти предыдущий рекорд гражданина Украины.

Источник: Комсомольская правда

Чемпион мира по пауэрлифтингу и гражданин Египта Ашраф Мохамед установил новый рекорд Гиннесса, сдвинув зубами судно весом 700 тонн. Об этом 27 сентября сообщает арабская газета Al Khaleej.

В публикации отмечается: «Египетский атлет Ашраф Мохамед успешно отбуксировал 700-тонное судно зубами на пляже Хургады, установив мировое достижение».

Уточняется, что выбор места для рекорда не был случайным — сам спортсмен настоял на Хургаде, стремясь привлечь больше туристов в регион.

По данным источника, этот результат стал успешной попыткой превзойти предыдущий рекорд украинца Олега Скавыша, который сдвинул судно на 650 тонн. Ашраф Мохамед увеличил вес на 50 тонн — важная победа для него и способ укрепить статус Египта на мировом уровне. Ранее атлет прославился буксировкой поезда и 11 грузовиков, что подчеркивает его выдающиеся силовые достижения.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попал актер Том Круз. Он совершил наибольшее количество прыжков с горящим парашютом.