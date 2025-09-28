AK: Египтянин сдвинул зубами 700-тонное судно и попал в Книгу рекордов Гиннесса

По данным источника, этот результат стал успешной попыткой превзойти предыдущий рекорд украинца Олега Скавыша, который сдвинул судно на 650 тонн. Ашраф Мохамед увеличил вес на 50 тонн — важная победа для него и способ укрепить статус Египта на мировом уровне. Ранее атлет прославился буксировкой поезда и 11 грузовиков, что подчеркивает его выдающиеся силовые достижения.