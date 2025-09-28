«Каждая копейка на счету!»: Слуцкий предложил перестать платить пенсии мигрантам

Фракция ЛДПР предложила отменить социальные пенсии для мигрантов в целях ослабления нагрузки на федеральный бюджет. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
— Россия сейчас переживает ответственный момент. Спецоперация, социальные, демографические и другие проблемы требуют огромных средств. Каждая копейка на счету! — заявил он «Газете.Ru».
По его словам, на этом фоне государство позволяет себе платить пенсии иностранным гражданам, которые никак не участвовали в «строительстве нашей страны» и которые «зачастую презирают Россию и русских людей». Политик отметил, что российские пенсионеры при этом «получают гроши». В этой связи нужно отменить «дармовую социалку» для приезжих.
Мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных соцобязательств и снижение бюджетной нагрузки, говорится в статье.
По закону, право на пенсию имеют среди прочих иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России не менее 15 лет и достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины).
Духовное управление мусульман РФ выразило обеспокоенность судьбой детей мигрантов, которых не приняли в школы, сообщил глава организации Равиль Гайнутдин. Он подчеркнул, что воспитание в русской культуре строится на традициях гуманизма, а не на наказании детей «в назидание родителям».