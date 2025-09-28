«Каждая копейка на счету!»: Слуцкий предложил перестать платить пенсии мигрантам

По его словам, на этом фоне государство позволяет себе платить пенсии иностранным гражданам, которые никак не участвовали в «строительстве нашей страны» и которые «зачастую презирают Россию и русских людей». Политик отметил, что российские пенсионеры при этом «получают гроши». В этой связи нужно отменить «дармовую социалку» для приезжих.