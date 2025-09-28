Ричмонд
В Совфеде рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию

Сенатор Косихина: безработные россияне не получают пенсионные баллы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы для будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.

«Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты. Таким образом, период получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии», — сказала Косихина.

Сенатор рассказала, что для получения пособия по безработице необходимо зарегистрироваться в центре занятости, не прекращая при этом заниматься поиском работы.

«Максимальный срок выплаты пособия составляет шесть месяцев, а в некоторых случаях — три», — напомнила парламентарий.