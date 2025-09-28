NRK: в Норвегии над военной авиабазой Эрланд замечены беспилотники

В Норвегии над базой ВВС Эрланд были замечены беспилотные летательные аппараты, информирует телеканал NRK.
Местные правоохранители заявили, что БПЛА видели и военные, и полицейские. Офицер полиции Маттис Гамборг рассказал, что беспилотники находились в воздухе над военной авиабазой около двух часов, а затем исчезли.
По данным телерадиовещательной корпорации NOS, БПЛА также видели в Нидерландах. В сообщении утверждается, что в воздушной гавани Схипхол под Амстердамом закрыли взлётно-посадочную полосу на 45 минут из-за беспилотника. Пилоты заявили, что заметили дрон на высоте 150 метров. При этом правоохранители не исключают, что речь может идти о воздушном шаре.
Кроме того, в Литве в Вильнюсском международном аэропорту задержали семь рейсов из-за БПЛА. По информации Etaplius, здесь были замечены три беспилотника.
Накануне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров напомнил, что РФ не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах Европы и государствах Североатлантического альянса.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что власти Дании не исключают причастность российской стороны к пролёту беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул, что повторяющиеся обвинения западных государств в адрес РФ уже не принимаются во внимание.