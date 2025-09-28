За сутки Камчатку потрясло 12 раз

Серия афтершоков продолжается после мощного землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля 2025 года и стало одним из сильнейших за последние десятилетия. Тогда были повреждены здания и инфраструктура, часть жителей временно эвакуировали, а в регионе был введен режим ЧС природного характера. Усиление сейсмической активности сопровождается ростом вулканической опасности и ограничениями для населения и туристов.