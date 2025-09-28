Ричмонд
Три российских аэропорта ограничили перелеты

В аэропортах Калуги, Пензы и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

В аэропортах Калуги, Пензы и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Калуга, Пенза и Самара (Курумоч) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает telegram-канал «Представитель Росавиации».

Ранее стало известно, что в Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». В связи с этим власти приняли решение ограничить работу мобильного интернета.