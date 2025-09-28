В аэропортах Калуги, Пензы и Самары ввели временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Пензы и Самары. Об этом в своём Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза, Самара (Курумоч) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнил он.
В результате указанных ограничений даные воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Несколькими часами ранее Росавиация временно ограничила работу аэропорта Волгограда.
Известно, что накануне в аэропортах Астрахани и Волгограда также были введены временные ограничения. Позже они стали действовать и в городе Казани.