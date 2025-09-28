Природный холодильник: Секреты сохранения улова на рыбалке без льда и специальных средств

Среди способов кратковременного хранения — закапывание в мокрый песок у воды на глубину 30−50 см, заворачивание в мокрую ткань и подвешивание в тени. Кроме того, свежепойманную рыбу можно на некоторое время опустить в воду (в садке), но только в проточном месте. Оставлять рыбу на солнце или в закрытом пакете нельзя. Чистить рыбу лучше перед готовкой.