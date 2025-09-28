Ричмонд
Экс-финансист фонда Сороса арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации

Бывший финансист фонда Джорджа Сороса Говард Рубин и его экс-ассистентка Дженнифер Пауэрс арестованы в США по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и межгосударственной проституции. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год Рубин и Пауэрс доставляли женщин из разных штатов в пентхаус Рубина в Манхэттене. Там над ними совершались сексуальные действия, включая насильственные, в специально оборудованной звукоизолированной комнате. Финансист также обвиняется в мошенничестве с банком: он помог Пауэрс и её супругу получить ипотеку в Техасе, предоставив недостоверные сведения. По данным властей, на осуществление схемы обвиняемые потратили более миллиона долларов.

«Как утверждается, обвиняемые использовали богатство Рубина, чтобы вводить в заблуждение и вербовать женщин для участия в коммерческих сексуальных актах, в ходе которых Рубин затем подвергал женщин пыткам, выходящим за рамки их согласия, причиняя им длительную физическую и/или психологическую боль, а в некоторых случаях и физические травмы», — заявил прокурор США Ночелла.

Задержанные предстанут перед федеральными судами. ФБР и налоговые органы отметили систематический характер преступлений и подчеркнули, что расследование остаётся открытым. Кроме того, в ФБР объявили о поиске потенциальных жертв с гарантией анонимности.

А ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении провести расследование против венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса из-за протестов в американских городах. Он добавил, что в США действуют «профессиональные агитаторы», которые, в частности, получают финансирование от Сороса.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

