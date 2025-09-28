Экс-финансист фонда Сороса арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации

По версии следствия, с 2020 по 2023 год Рубин и Пауэрс доставляли женщин из разных штатов в пентхаус Рубина в Манхэттене. Там над ними совершались сексуальные действия, включая насильственные, в специально оборудованной звукоизолированной комнате. Финансист также обвиняется в мошенничестве с банком: он помог Пауэрс и её супругу получить ипотеку в Техасе, предоставив недостоверные сведения. По данным властей, на осуществление схемы обвиняемые потратили более миллиона долларов.