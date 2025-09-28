Ричмонд
Врач рассказал о пользе груш

Врач Еременко: груши содержат в составе клечатку, фолиевую кислоту и магний.

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Груши содержат в своем составе клетчатку, фолиевую кислоту и магний, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко.

«Груши содержат клетчатку, фолиевую кислоту, магний и небольшое количество железа. В отличие от яблок, они менее кислые и лучше переносятся детьми с чувствительным желудком», — сказал Еременко.

Однако, как рассказал врач, при заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете или ожирении рекомендуемое количество груш в рационе подбирается индивидуально: чаще всего, это не более двух плодов в день.

«Важно сочетать фрукты с другими продуктами — они не заменяют овощи, белковые блюда и цельные злаки», — добавил Еременко.