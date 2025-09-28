Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях мем, посвящённый председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэлу. Фото он разметил в соцсети Truth Social.
«Ты уволен!» — написал глава Белого дома.
Дональд Трамп опубликовал мем с главой ФРС Джеромом Пауэллом из соцсетей.
Также известно, что до этого американский лидер разместил два поста, в которых показал динамику ипотечных ставок и ставок рефинансирования. Один из постов был озаглавлен «Ставка по ипотечным кредитам при Трампе», второй — «Ставка рефинансирования при Трампе».
Напомним, в апреле текущего года президент Соединённых Штатов подверг критике деятельность руководителя Федеральной резервной системы. Трамп призвал Джерома Пауэлла снизить ключевые процентные ставки и рассмотреть возможность ухода с поста. Он также отметил, что отставка Пауэлла назрела уже давно.