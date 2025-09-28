Дональд Трамп опубликовал мем с главой ФРС Джеромом Пауэллом

Также известно, что до этого американский лидер разместил два поста, в которых показал динамику ипотечных ставок и ставок рефинансирования. Один из постов был озаглавлен «Ставка по ипотечным кредитам при Трампе», второй — «Ставка рефинансирования при Трампе».