Дональд Трамп опубликовал мем с главой ФРС Джеромом Пауэллом

Накануне Трамп разместил два поста, в которых показал динамику ипотечных ставок.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях мем, посвящённый председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэлу. Фото он разметил в соцсети Truth Social.

«Ты уволен!» — написал глава Белого дома.

Дональд Трамп опубликовал мем с главой ФРС Джеромом Пауэллом из соцсетей.

Также известно, что до этого американский лидер разместил два поста, в которых показал динамику ипотечных ставок и ставок рефинансирования. Один из постов был озаглавлен «Ставка по ипотечным кредитам при Трампе», второй — «Ставка рефинансирования при Трампе».

Напомним, в апреле текущего года президент Соединённых Штатов подверг критике деятельность руководителя Федеральной резервной системы. Трамп призвал Джерома Пауэлла снизить ключевые процентные ставки и рассмотреть возможность ухода с поста. Он также отметил, что отставка Пауэлла назрела уже давно.

