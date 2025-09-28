Reuters: НАТО планирует усилить присутствие в Балтийском регионе

Североатлантический альянс усилит присутствие в Балтийском регионе на фоне информации о беспилотных летательных аппаратах в небе над Данией, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на соответствующий документ НАТО.
«Альянс модернизирует свою миссию в Балтийском море, задействовав фрегат сил ПВО и другие средства в ответ на появление беспилотников в Дании», — говорится в сообщении.
О том, какие государства НАТО предоставили эти средства, сведений нет.
Ранее сообщалось, что неподалёку от воздушной гавани в датском городе Ольборг снова заметили беспилотные летательные аппараты.
