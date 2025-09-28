Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

«Но если взять отпуск на два дня 29 и 30 декабря, то новогодние каникулы увеличатся до 16 дней. В этом году 31 декабря тоже выходной. Таким образом, можно себе устроить полноценную перезагрузку более двух недель за счет всего лишь двух отпускных дней», — советует Муравьев.