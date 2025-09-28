New York Post: Трамп обвинил ФБР в нарушении протокола во время штурма Капитолия

Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР нарушило протокол, разместив более 270 сотрудников среди участников событий 6 января 2021 года в Капитолии.
В своём сообщении в социальной сети Truth Social он написал, что агентство якобы скрытно, вопреки всем установленным правилам и стандартам, внедрило в толпу 274 агента непосредственно перед фальсификацией выборов и во время её проведения.
По мнению Трампа, это опровергает прежние заявления экс-директора ФБР Кристофера Рэя.
«Как теперь выясняется, агенты ФБР присутствовали на протесте 6 января и участвовали в нем, вероятно, действуя как агитаторы и повстанцы, но уж точно не как “сотрудники правоохранительных органов”, — заявил глава Белого дома.
Трамп также отметил, что нынешним и бывшим руководителям ФБР предстоит дать объяснения по этим серьёзным обвинениям.
Напомним, несколько лет назад несогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. KP.RU ранее публиковал фото и видео хаоса в Конгрессе США.