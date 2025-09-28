Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

New York Post: Трамп обвинил ФБР в нарушении протокола во время штурма Капитолия

В 2021 году сторонники Трампа штурмовали Капитолий после президентских выборов.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР нарушило протокол, разместив более 270 сотрудников среди участников событий 6 января 2021 года в Капитолии.

В своём сообщении в социальной сети Truth Social он написал, что агентство якобы скрытно, вопреки всем установленным правилам и стандартам, внедрило в толпу 274 агента непосредственно перед фальсификацией выборов и во время её проведения.

По мнению Трампа, это опровергает прежние заявления экс-директора ФБР Кристофера Рэя.

«Как теперь выясняется, агенты ФБР присутствовали на протесте 6 января и участвовали в нем, вероятно, действуя как агитаторы и повстанцы, но уж точно не как “сотрудники правоохранительных органов”, — заявил глава Белого дома.

Трамп также отметил, что нынешним и бывшим руководителям ФБР предстоит дать объяснения по этим серьёзным обвинениям.

Напомним, несколько лет назад несогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. KP.RU ранее публиковал фото и видео хаоса в Конгрессе США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше