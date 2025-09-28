Ричмонд
Россиянам посоветовали бороться с лишним весом при помощи медитации

Учитель по медитации Репина: Практики помогают отказаться от вредной еды.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам объяснили, что бороться с лишним весом можно не только с помощью спорта и диет. Хорошим помощником в этом деле становится медитация. Об этом KP.RU рассказала Наталья Репина, учитель медитаций со светом, психолог межличностных и семейных отношений, основатель и преподаватель Института современных медитаций.

— Практика медитации является условно безопасной для здоровья и позволяет через управление своими эмоциями прийти человеку к нужному решению. К примеру, найти тренера для занятий спортом, отказаться от вредной еды, напитков, то есть осознанно выбрать определенный тип питания и тренировок, — пояснила эксперт.

Важно помнить, что медитация — не чудо-лекарство, а лишь способ помочь себе справиться с эмоциями и настроиться на изменения. Это не гипноз и не транс, а практика осознанности. А при хронических болезнях или серьезных психических проблемах перед началом занятий лучше проконсультироваться с врачом.

Психолог порекомендовала представить место, где человеку максимально комфортно: море, лес или тропический остров. Такой образ помогает телу и уму расслабиться. Для выхода из медитации подойдут простые движения — потягивания или перекаты. Продолжительность первых практик, по словам Репиной, не должна превышать 15−20 минут.