Россиянам посоветовали бороться с лишним весом при помощи медитации

Важно помнить, что медитация — не чудо-лекарство, а лишь способ помочь себе справиться с эмоциями и настроиться на изменения. Это не гипноз и не транс, а практика осознанности. А при хронических болезнях или серьезных психических проблемах перед началом занятий лучше проконсультироваться с врачом.