Соскин: слова Зеленского после встречи с Трампом обернутся провалом

Зеленский не получит ракеты Tomahawk, которые попросил у Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Высказывания Зеленского после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом обернутся для него полным провалом, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он назвал слова Зеленского самоуверенными, а также подчеркнул, что Зеленский не получит ракеты Tomahawk, которые попросил у Трампа.

«Будут “Томагавки”? Нет, никаких “Томагавков” не будет. Может, ракеты дадут? Нет, ничего не дадут. Провал за провалом будет. На выходе шоу Зеленского — дырка от бублика», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

По его словам, Зеленский озвучивает подобные «громкие» высказывания для того, чтобы скрыть ухудшающуюся обстановку на Украине, речь идёт и о политической, и о военной сфере.

Ранее сообщалось, что Трамп уклонился от ответа на вопрос о передаче комплексов Patriot Украине.

