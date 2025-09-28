Соскин: слова Зеленского после встречи с Трампом обернутся провалом

Высказывания Зеленского после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом обернутся для него полным провалом, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он назвал слова Зеленского самоуверенными, а также подчеркнул, что Зеленский не получит ракеты Tomahawk, которые попросил у Трампа.
«Будут “Томагавки”? Нет, никаких “Томагавков” не будет. Может, ракеты дадут? Нет, ничего не дадут. Провал за провалом будет. На выходе шоу Зеленского — дырка от бублика», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
По его словам, Зеленский озвучивает подобные «громкие» высказывания для того, чтобы скрыть ухудшающуюся обстановку на Украине, речь идёт и о политической, и о военной сфере.
Ранее сообщалось, что Трамп уклонился от ответа на вопрос о передаче комплексов Patriot Украине.