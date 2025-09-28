Маск заявил, что Эпштейн приглашал его на свой остров

Американский миллиардер Илон Маск признался, что финансист Джеффри Эпштейн, который обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, приглашал его на свой остров, однако предприниматель отказался.
Так бизнесмен прокомментировал сообщения в СМИ о том, что его имя будто бы фигурирует в деле Эпштейна.
«Любой, кто продвигает этот ложный нарратив, заслуживает презрения. Эпштейн пытался сделать так, чтобы я поехал на его остров, но я отказался», — написал Маск на своей странице в соцсети X*.
Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в США летом 2019 года. Позднее его нашли мёртвым в тюремной камере. В июне 2025 года Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп якобы фигурирует в деле, по которому Эпштейн проходил обвиняемым. После миллиардер удалил из соцсетей сообщение по этому поводу.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.