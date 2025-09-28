Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко

Американская певица и актриса Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко официально поженились на закрытой свадебной церемонии в Санта-Барбаре, штат Калифорния, в субботу, 27 сентября. Об этом сообщило издание New York Post.
На звездной вечеринке присутствовали певица Тейлор Свифт и ее жених Трэвис Келси, а также коллеги Гомес по картине «Только убийства в здании» Стив Мартин, Мартин Шорт и Эшли Парк, говорится в статье.
Известная британская актриса и юмористка Морин Липман сообщила, что вышла замуж в возрасте 79 лет. Она встретилась с будущим супругом Дэвидом в 2023 году в гостях у подруги, но позже выяснилось, что они познакомились около 60 лет назад.
После того как пара начала встречаться, возлюбленный артистки сказал ей, что влюбился в нее, когда увидел, как она выходит из туалета. Позднее стало известно, что у пары уже был роман, но после него женщина забыла Дэвида.
Представитель канадского актера Киану Ривза ответил на слухи о его тайной свадьбе с художницей Александрой Грант.