Россиянам рассказали, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

Специалист Сергей Муравьев в интервью агентству «Прайм» рассказал о способах максимально продлить новогодние каникулы в 2026 году и выгодно спланировать отпуск. Расписание выходных дней на будущий год уже утверждено правительством: новогодний отдых составит 12 дней, а майские праздники — по три дня.
Эксперт пояснил, что для увеличения новогодних каникул до 16 дней достаточно взять отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря. Поскольку 31 декабря также является выходным, это позволит получить непрерывный отдых продолжительностью более двух недель.
Дополнительные возможности для продления отдыха появляются в течение года. Взяв четыре дня отпуска в феврале (24−27 февраля), можно отдыхать 9 дней подряд с 21 февраля по 1 марта. Аналогичные схемы работают в марте (отпуск 10−13 марта, отдых 7−15 марта), июне (отпуск 8−11 июня, отдых 6−14 июня) и ноябре (отпуск 2−3 и 5−6 ноября, отдых 31 октября — 8 ноября). Такой же эффект достигается при планировании отпуска в конце апреля или после вторых майских праздников, тогда как отпуск между майскими праздниками добавляет лишь два дополнительных дня отдыха.
С финансовой точки зрения самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году являются апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. В эти месяцы больше всего рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня ниже, и отпускные компенсируют бóльшую часть обычной зарплаты. Например, при зарплате 100 000 рублей отпуск на 14 календарных дней (10 рабочих) в декабре приведет к потере дохода в размере около 45 455 рублей, однако отпускные составят примерно 47 782 рубля, что даже немного перекрывает потерю. Если в течение года были больничные, командировки или другие отпуска, расчет усложняется, но принцип сохраняется: месяцы с максимальным числом рабочих дней остаются наиболее выгодными для планирования отпуска.
