Россиянам рассказали, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

С финансовой точки зрения самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году являются апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. В эти месяцы больше всего рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня ниже, и отпускные компенсируют бóльшую часть обычной зарплаты. Например, при зарплате 100 000 рублей отпуск на 14 календарных дней (10 рабочих) в декабре приведет к потере дохода в размере около 45 455 рублей, однако отпускные составят примерно 47 782 рубля, что даже немного перекрывает потерю. Если в течение года были больничные, командировки или другие отпуска, расчет усложняется, но принцип сохраняется: месяцы с максимальным числом рабочих дней остаются наиболее выгодными для планирования отпуска.